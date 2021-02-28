Москва, , 14:06 — REGNUM Нидерландский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес попал в стартовый состав на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанской командой «Рубин», который состоится 28 февраля в Москве. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба «красно-белых».

При этом полный состав московской команды следующий: Александр Максименко, Павел Маслов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин, Промес, Виктор Мозес, Александр Соболев и Эсекьель Понсе.

В составе «Рубина» на поле выйдут: Юрий Дюпин, Филип Уремович, Карл Старфельт, Олег Шатов, Александр Зуев, Леон Мусаев, Денис Макаров, Илья Самошников, Хвича Кварацхелия, Оливер Абильдгор и Джордже Деспотович.

Отметим, матч 20-го тура РПЛ с участием команд «Спартак» и «Рубин» состоится на поле московского стадиона «Открытие Арена» и начнется в 14:00 мск.