Москва, , 13:32 — REGNUM Лучшим нападающим последней недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан форвард петербургского СКА Кирилл Марченко. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба КХЛ.

В трех победных матчах своего клуба в течение недели, Марченко смог набрать 6 (3 шайбы + 3 голевых паса) очков, причем оформил дубль в матче с пекинской командой «Куньлунь». При этом это первое в карьере игрока звание лучшего форварда недели в лиге.

Лучшим вратарём недели был признан шведский голкипер московского ЦСКА Ларс Юханссон, который вместе с командой победил в двух их трех матчах и отражал в среднем по 97,8% бросков.

Также лучшим защитником недели в КХЛ стал игрок «Барыса» из Нур-Султана Даррен Диц, набравший пять (три шайбы + две результативные передачи) очков в трех матчах своего клуба.

При этом лучшим новичком недели в лиге стал голкипер уфимского клуба «Салават Юлаев» Даниил Тарасов, который одержал вместе со своей командой две победы, отражая в среднем по 95,92% бросков по своим воротам за игру.