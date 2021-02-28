Владикавказ, , 13:32 — REGNUM Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) передаст материалы по инциденту, который произошел после матча 27-го тура первенства ФНЛ между командами «Алания» из Владикавказа и томской «Томью», контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза (КДК РФС) в ближайшее время. Об этом 28 февраля сообщил директор информационного департамента ФНЛ Павел Новиков.

«Такое проявление эмоций, безусловно, неуместно. Все случившееся, включая фамилии зачинщиков, зафиксировано и судьей в протоколе матча, и делегатом в рапорте. Эти материалы, а также видеозапись эпизоды будут в ближайшее время переданы в КДК РФС, в компетенции которого и находится решение по этому вопросу», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, в матче 27-го тура первенства ФНЛ «Алания» уступила «Томи» со счетом 2:3 на домашнем поле. После матча произошел инцидент, когда футболист владикавказской команды Хетаг Хосонов толкнул одного из игроков «Томи». После этого на игровое поле выбежал ранее удаленный с него главный тренер домашней команды Спартак Гогниев, который в ходе конфликта, как указано в протоколе матча, нанес удар в область живота главному арбитру матча Артему Чистякову.