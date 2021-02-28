Москва, , 13:09 — REGNUM Руководство российской анимационной студии «Вверх» приняло решение о закрытии проекта. Об этом сообщается на странице студии в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Огонёк-Огниво». Реж. Константин Щекин. 2020. Россия

Последней работой студии стал мультфильм «Огонёк-Огниво», вышедший 4 февраля 2021 года. Представители студии отметили, что мультфильм провалился в прокате. По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», кассовые сборы этого мультфильма в России составили около 20,6 млн рублей.

«Годы деятельности студии «Вверх» были прекрасным опытом совместной работы ряда уникальных специалистов… Спасибо вам, нашим драгоценным зрителям, за веру в проект и неиссякаемые слова поддержки!» — отметили представители студии.

Киностудия «Ввверх» была создана в 2016 году. Она выпустила мультфильм «Сказ о Петре и Февронии», мультсериал «Защитники» и ряд других картин.

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