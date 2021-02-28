Луганск, 28 февраля 2021, 13:03 — REGNUM Боевики украинской армии продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах оккупированной ими части Луганской Народной Республики, сообщили 28 февраля в пресс-службе Народной Милиции ЛНР.
Одна буксируемая гаубица (2А36 Гиацинт-Б, 152 мм) и две самоходные гаубицы (2С19 Мста-С, 152 мм) из состава 40-й отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины были размещены на железнодорожной станции города Рубежное.
Кроме того, боевая машина пехоты была размещена на территории жилого объекта в селе Муратово (зона ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ).
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