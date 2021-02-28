Ливерпуль, Великобритания, , 13:03 — REGNUM В случае, если нынешний главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп перейдет на работу в национальную сборную Германии, руководство ливерпульской команды может назначить на этот пост Стивена Джеррарда. Об этом 28 февраля сообщает Mirror.

Отмечается, что ранее появились сообщения о том, что Клопп может стать новым главным наставником немецкой сборной и сменить на этом посту Йоахима Лёва.

В связи с этим руководство «Ливерпуля» стало подыскивать вариант возможной замены немецкому специалисту и главным кандидатом на это является Джеррард, чьей работой в команде из Глазго «Рейнджерс» руководители ливерпульского клуба восхищены.

Отметим, Стивен Джеррард выступал во время своей игровой карьеры за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Он занимает пост главного тренера «Рейнджерс» с лета 2018 года.