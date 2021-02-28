Ростов-на-Дону, , 12:41 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 февраля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 83-летняя женщина и 74-летний мужчина. Все они страдали хроническими заболеваниями.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 3 тыс. 115 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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