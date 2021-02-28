Кишинёв, , 13:04 — REGNUM В Молдавии с 1 марта стартует кампания по вакцинации от коронавируса, сообщает 28 февраля NewsMaker со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

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Первыми прививку получат медицинские работники. Для вакцинации будет применена вакцина компании AstraZeneca, партия которой была передана Румынией в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, 27 февраля в аэропорт Кишинева прибыла первая партия вакцины от коронавируса, переданная Румынией. Молдавия получила 21 600 доз вакцины.

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Отметим, в Молдавии вакцинация планируется в три этапа. В рамках первого этапа планируется привить семьдесят тысяч медицинских и социальных работников. На втором этапе планируется привить людей старше 60 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, педагогов, сотрудников правоохранительных органов, военных и работников тюрем (около 733 тыс. человек). На третьем этапе будет вакцинировано остальное население. Жители Молдавии будут привиты бесплатно и на добровольной основе.