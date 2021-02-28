Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM Ещё 284 жителя Ростовской области заразились коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 февраля. Для сравнения: днём ранее был выявлен 281 носитель инфекции.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 39 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (105), Неклиновском районе (14) и Таганроге (12). Около трети случаев заражения приходится на возрастную категорию людей старше 66 лет, 4,9% новых заболевших — дети.

Всего в Ростовской области число выявленных носителей коронавируса составило 73 тыс. 29 человек. Выписаны с выздоровлением 63 тыс. 467 пациентов.

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