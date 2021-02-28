Москва, , 12:27 — REGNUM Банковские организации смогут добавлять карты системы «Мир» в платёжный сервис Apple Pay в конце апреля текущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы, которые получили кредитные организации от платёжной системы «Мир».

Система мобильных платежей Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфонов iPhone по технологии бесконтактной связи NFC. Сообщается, что с 27 апреля выпускающие карты банки смогут предоставлять своим пользователям возможность подключения этих карт к системе Apple Pay.

Отмечается, что каждый банк, участвующий в платёжной системе «Мир», будет самостоятельно определять точные сроки привязки карт «Мир» к кошельку Apple. В настоящее время карты «Мир» можно подключить к мобильным платёжным системам Mir Pay и Samsung Pay.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Россия стала второй в мире страной по числу пользователей мобильной платёжной системы Apple Pay.

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