Москва, , 12:23 — REGNUM Российские банки с конца апреля 2021 года смогут привязывать карты платежной системы «Мир», на которые получают зарплаты бюджетники, к мобильному кошельку Apple. На сегодняшний день карты платежной системы «Мир» можно подключить только к смартфонам с операционной системы Android через приложения Samsung Pay и Mir Pay. Соответствующий бюллетень Национальная платежная система разослала кредитным организациям.

Сообщается, что национальная платежная система «Мир» 27 апреля предоставит банкам возможность добавлять карты «Мир» в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay.

Напомним, что российские власти были вынуждены пойти на создание Национальной платежной системы, так как возникла угроза ухода международных платежных систем из России в связи с западными санкциями. Международные платежные системы в итоге из России не ушли, но российская платежная система «Мир» была создана и активно развивается.

В целом каждый из банков сможет самостоятельно решить, когда его клиенты смогут привязать карты «Мир» к кошельку Apple.