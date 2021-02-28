Краснодар, , 12:19 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликованы 28 февраля региональным оперативным штабом. Накануне, 27 февраля, было зарегистрировано 158 случаев заражения.

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В Краснодаре коронавирус подтвердили у 46 человек, в Анапе — у 17, в Сочи — у 14, также по 12 новых пациентов выявили в Геленджике и Армавире. По семь человек заразились в Новокубанском и Отрадненском районах, шесть — в Туапсинском, пять — в Крымском, четыре — в Кущевском районе.

Всего с 12 марта 2020 года на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус получили 38 432 человек, в том числе 2 722 детей. Выздоровели 32 993 пациента. Скончались 1929 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В ковид-стационарах Кубани на 27 февраля лечатся 1156 человек, в том числе 77 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое — на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 2 354 человека.