Сент-Пол, США, , 12:26 — REGNUM Российский нападающий хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой матча с командой «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ), прошедшего в рамках регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба НХЛ.

Во время игры 23-летний российский хоккеист отметился одной забитой шайбой, за что и был признан второй звездой матча.

Первой звездой матча признали защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба, ставший автором победного гола своей команды в овертайме.

Третей звездой матча стал шведский форвард победителей Йоэль Эрикссон Эк, открывший в матче счет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Миннесота Уайлд» обыграл в овертайме команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.