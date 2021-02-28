Симферополь, , 12:13 — REGNUM В республике Крым подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, данные 28 февраля опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 27 февраля, сообщалось о 61 новом пациенте.

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Всего с начала пандемии на территории Республики Крым подтверждено 35 728 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими медики признали 31 827 пациентов. За все время на территории Крыма скончались 929 пациентов с подтверждённым COVID-19, в том числе за минувшие сутки зарегистрировано шесть новых смертей.

На стационарном лечении в ковид-госпиталях Крыма остаются 1 413 человек — за сутки выписан 51 пациент, 60 человек госпитализированы. Дома лечатся 2086 человек.