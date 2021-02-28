Воронеж, , 12:08 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 295 новых случаев заражения коронавирусом, данные статистики 28 февраля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 27 февраля, сообщалось о 296 новых пациентах

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Всего с начала пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 67 867 пациентов. Выздоровели 61 739 человек, в том числе 312 — за минувшие сутки.

Число жертв инфекции за сутки выросло на семь человек. Всего в Воронежской области с начала пандемии скончались 2 298 пациентов с подтверждённым COVID-19.