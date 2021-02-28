Оклахома-сити, США, , 12:25 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась победой гостей со счетом 96:126.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Оклахомы» Джамал Маррей, набравший 26 очков за игру.

У «Денвера» самым результативным стал форвард Дариус Базли, который смог набрать 20 очков в матче.

Отметим, в следующем матче «Денвер», который проиграл прошлый матч, 1 марта встретится с командой «Чикаго Буллз». «Оклахома» этим поражением прервала свою победную серию из двух встреч подряд и 3 марта сыграет с «Даллас Маверикс».