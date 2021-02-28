Москва, , 11:59 — REGNUM Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» с космодрома «Байконур» 28 февраля проводился в условиях предельно допустимой силы ветра. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Аректика-М» стартовала с «Байконура» в 09:55 мск. Пуск, отделение головного блока и включение двигателей разгонного блока прошли в штатном режиме.

«Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до 2 км был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного «Союза-2» это было на самом пределе допуска по метеоусловиям. Но ракета и ее система управления блестяще справились», — отметил после запуска глава Роскосмоса.

Спутник «Арктика-М» будет использоваться для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Круглосуточный обзор полюсов Земли будет обеспечен после запуска второго спутника этого комплекса.

Читайте ранее в этом сюжете: С «Байконура» стартовала ракета «Союз» со спутником «Арктика-М»