Воронеж, , 11:58 — REGNUM Спасатели эвакуировали 76 человек из жилого многоэтажного дома в Воронеже ранним утром 28 февраля. Причиной стало сильное задымление в одном из подъездов дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о задымлении в первом подъезде многоэтажного жилого дома по ул. Олеко Дундича, 23, поступило в оперативные службы в 03:45.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление по всем этажам в первом подъезде, наблюдалось загорание электрощитовых на всех этажах», — уточнили в МЧС.

Ликвидировали возгорание в 05:12, общая площадь пожара составила 11 кв. м. Пострадавших нет, из дома эвакуировали 76 человек. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, уточнили в МЧС.

Ситуацию прокомментировали в УК Советского района, которая занимается обслуживанием данного дома. Там уточнили, что в здании 1981 года постройки пострадали электрощитки с первого по четвертый этажи. Система электроснабжения в доме не менялась с момента постройки. Капремонт дома запланирован на 2022 год.

На данный момент планируются работы по восстановлению подачи электричества в квартиры на девятом этаже. Также подъезду потребуется косметический ремонт.

«Возгорание ночью произошло в слаботочной части щита. Там, где проходит антенна и телефония. Мы осмотрели место возгорания и не можем исключить поджог», — уточнили в УК.