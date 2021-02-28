Москва, , 11:56 — REGNUM В Госдуме разрабатывают законопроект о возмещении автовладельцам ущерба от коммунальных служб в случае порчи машин.

«Готовим поправки в Гражданский кодекс. Суть: обязать ответственных за нанесение ущерба выплачивать пострадавшим компенсацию во внесудебном порядке», — сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в ТГ-канале.

Соответственно, в случае отказа виновных и при судебном разбирательстве к сумме компенсации прибавляются расходы на экспертизу и адвокатов пострадавшей стороны, отметил парламентарий.

Кроме того, поправки предполагают кадровые выводы в отношении должностных лиц, сначала в принципе допустивших аварийную ситуацию, а затем прячущих собственную профнепригодность судебными заседаниями за счёт бюджета, рассказал депутат.

Нилов обратил внимание на случаи, когда по транспорт коммунальных служб портил автомобили.