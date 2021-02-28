Донецк, , 12:25 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных лабораторных исследований подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Кроме того, у восемнадцати человек клинико-эпидемиологически был установлен диагноз «COVID-19», добавили в минздраве.

С начала пандемии в Республике зарегистрировали 24 410 случаев заражения коронавирусной инфекцией: 16 681 инфицированный выздоровел, 2038 — скончались.

На данный момент лечение в условиях стационаров медицинских учреждений и амбулатории получает 5691 инфицированный.

За сутки зарегистрировали 46 человек с диагнозом «пневмония», 28 из них были госпитализированы в медицинские учреждения. На данный момент в медицинских учреждениях Республики находятся 879 пациентов с диагнозом «пневмония», 475 из них находятся на кислородной поддержке. За сутки количество нуждающихся в кислородной поддержке увеличилось на девять человек.

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Напомним, в предыдущие сутки в ДНР выявили 222 носителя коронавирусной инфекции.