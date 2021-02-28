В Калуге слепили самого большого снеговика в России
Калуга, 28 февраля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Калуге на горнолыжном комплексе «Квань» умельцы слепили 20-метрового снеговика массой в тысячу тонн. Это самая большая искусственно сделанная фигура в России, сообщает 28 февраля корреспондент ИА REGNUM.
По информации горнолыжного комплекса, на изготовление бескаркасной снежной скульптуры ушло более двух тысяч кубометров снега. Уникальность созданного в том, что в процессе строительства дополнительные конструкции не использовались. Снеговика, которого назвали Кваня, соорудили с помощью снежных пушек из искусственного снега. Природный снег для изготовления фигуры не подошёл так, как оказался слишком рыхлым. Калужского гиганта украсили двухметровым носом — морковкой, полуметровыми глазами и 60-метровым шарфом.
Ранее самый большой в стране снеговик высотой в 12 метров был вылеплен Тверской области в 2019 году.