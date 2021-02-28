Калуга, 28 февраля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Калуге на горнолыжном комплексе «Квань» умельцы слепили 20-метрового снеговика массой в тысячу тонн. Это самая большая искусственно сделанная фигура в России, сообщает 28 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы спортивного комплекса «Квань» ВКонтакте» Самый большой снеговик России.

По информации горнолыжного комплекса, на изготовление бескаркасной снежной скульптуры ушло более двух тысяч кубометров снега. Уникальность созданного в том, что в процессе строительства дополнительные конструкции не использовались. Снеговика, которого назвали Кваня, соорудили с помощью снежных пушек из искусственного снега. Природный снег для изготовления фигуры не подошёл так, как оказался слишком рыхлым. Калужского гиганта украсили двухметровым носом — морковкой, полуметровыми глазами и 60-метровым шарфом.

Ранее самый большой в стране снеговик высотой в 12 метров был вылеплен Тверской области в 2019 году.