Белгород, , 11:49 — REGNUM 92 новых носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 28 февраля — на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлены 31 тыс. 448 носителей инфекции. Справились с заражением 28 тыс. 788 человек, из которых 25 — выписаны за минувшие сутки.

Зарегистрирован один летальный исход, таким образом, от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 485 пациентов.