Рязань, , 11:47 — REGNUM В Рязанской области 28 февраля подтвердили 65 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 74 пациента, зарегистрированы два летальных исхода.

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В лечебных учреждениях находятся 300 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии 35 человек, из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Рязанской области выявили 24 тыс. 480 носителей инфекции, выздоровели уже 22 тыс. 507 человек.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрированы два летальных исхода, в целом от осложнений скончались 298 пациентов.