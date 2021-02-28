Брянск, , 11:46 — REGNUM 101 носитель коронавируса выявлен в Брянской области 28 февраля, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 127 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждены 32 тыс. 896 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 32 тыс. 44 человека.

За минувшие сутки лаборатории проверили 1734 теста, всего в регионе выполнено 459 тыс. 706 исследований на коронавирус.