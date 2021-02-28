Москва, , 11:33 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 11 359 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 11 359 новых случаев заражения выявлены, а 84 субъектах Федерации. Из них 11,3% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавируса скончались 379 человек. Выздороветь от COVID-19 за день смогли 12 391.

Наибольший суточный прирост число случаев заражения зафиксирован в Москве — 1737 случаев. На втором месте Санкт-Петербург — 939 случаев заражения. Далее следуют: Московская область (617), Нижегородская область (387), Воронежская область (295).