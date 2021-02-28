Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 128:112.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, немного не добравший до дабл-дабла с 34 очками и восемью результативными передачами.

У «Миннесоты» самым результативным стал доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс, который оформил в матче дабл-дабл с 23 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон», для которого это вторая подряд победа, 1 марта встретится с командой «Бостон Селтикс». «Миннесота» потерпела седьмое поражение подряд и в этот же день сыграет с «Финикс Санз».