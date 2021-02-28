Минск, , 11:34 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко весной покинет свой пост, заявила формальный лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью, опубликованном 28 февраля немецким еженедельником Bild am Sonntag.

Политик уверена, что Лукашенко уйдет в отставку в результате нарастающего давления со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. По словам Тихановской оказываемое давление будет возрастать изо дня в день и станет «чрезмерным» для белорусского президента и «он уйдет».

«Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет», — цитирует политика Deutsche Welle

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Напомним, ранее Тихановская назвала санкции Европейского Союза в отношении должностных лиц Белоруссии «насмешкой». По ее словам принятых Европейским Союзом ограничительных мер для оказания давления на Александра Лукашенко и его окружение недостаточно. Она также отметила, что так называемый «режим Лукашенко» смеется, так как в «черном списке» Европейского Союза находятся лишь девяносто человек.

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