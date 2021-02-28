Берлин, , 11:27 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen начнёт испытания собственной системы беспилотного вождения на электрических автобусах ID. Buzz до конца 2021 года. Об этом сообщает портал Autoblog.

Электрический микроавтобус Volkswagen ID. Buzz выйдет на рынок в 2022 году. Ещё до запуска серийного производства в Volkswagen начнут использовать этот автомобиль для тестирования собственной системы беспилотного вождения.

Тестирование системы автономного вождения от Volkswagen должно начаться в 2021 году. Автопроизводитель рассчитывает завершить разработку этой системы в 2025 году. Планируется, что эта система будет применяться в программах совместного использования автомобилей, включая действующую в Германии VW MOIA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Volkswagen представили планы по производству не менее 1,5 млн автомобилей с электрическими двигателями к 2025 году.

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