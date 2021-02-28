Тампа, США, 28 февраля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Lisa Gansky Ондржей Палат в составе ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась в пользу хозяев с сокрушительным счетом 5:0.

В составе «Тампы» голами отличились чешский форвард Ондржей Палат (14-я минута, в большинстве), Энтони Чирелли (25-я, в большинстве), Брейден Пойнт (29-я), Патрик Марун (36-я, в большинстве) и Стивен Стэмкос (42-я).

Российские защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв сделал в матче две результативные передачи. Его коллега по клубу — российский форвард Александр Волков — и российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не отметились во встрече результативными действиями.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 из 20 бросков и провел «на ноль» вторую игру подряд. На счету защищавшего ворота гостей Антона Худобина 17 отраженных бросков.

Отметим, в следующем матче «Тампа», для которой эта победа четвертая подряд, 3 марта снова сыграет с «Далласом», потерпевшим второе поражение подряд.