Москва, , 11:16 — REGNUM Решение о продлении действующей системы техосмотра транспортных средств до 1 октября 2021 года в России приняло правительство страны. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба российского правительства.

«У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что эта возможность появится благодаря постановлению, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, указывается, что срок действия диагностических карт, который истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет продлен до 1 октября 2021 года.

«Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля правительство Российской Федерации упростило процедуру сдачи Государственной итоговой аттестации.