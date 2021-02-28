Москва, , 11:15 — REGNUM Заявку на регистрацию для использования однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» подал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 28 февраля сообщается на официальной странице российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в соцсети Twitter.

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«Подана заявка на экстренное одобрение в России и некоторых других странах ее однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данный препарат станет доступен в мире в марте текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вакцина от COVID-19 производства американской компании Johnson & Johnson была одобрена к «экстренному» применению управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).