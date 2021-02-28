Москва, 28 февраля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующих правил прохождения технического осмотра транспортных средств до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток

Новые правила прохождения техосмотра должны были вступить в силу с 1 марта текущего года. Изменения предусматривали обязательную фотофиксацию процедуры прохождения техосмотра, а также введение электронных диагностических карт.

В правительстве объяснили, что продление действующих правил даст возможность автовладельцам и профильному бизнесу подготовиться к изменениям. Отмечается, что срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет автоматически продлён до 1 октября.

«Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать всё надо по-человечески», — отметил председатель правительства РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в МВД России расширило перечень требований к безопасности транспортного средства при прохождении технического осмотра.