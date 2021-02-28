Киев, , 11:15 — REGNUM На Украине в минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 90 человек, сообщили 28 февраля на специализированном telegram-канале «Коронавірус_інфо», верифицированном министерством здравоохранения страны.

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С начала кампании по вакцинации прививку получил 3141 человек.

Напомним, за последние сутки на Украине зарегистрировали 5833 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Отметим, в предыдущие сутки в стране прививку от SARS-CoV-2 получили 1713 человек.