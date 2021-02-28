Байконур, Казахстан, , 10:47 — REGNUM С космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с первым российским спутником «Арктик-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Сообщается, что старты ракеты-носителя прошел в штатном режиме. Все ступени ракеты отработали без сбоев, а затем разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение аппарата на заданную орбиту.

Далее состоится выведение спутника на целевую орбиту. После этого ЦУП передаст спутник на управление заказчику.

Данный пуск является третьим космическим пуском России в 2021 году. Всего на этот год запланировано 29 запусков.