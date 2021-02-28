Париж, , 10:39 — REGNUM Американская компания Apple опубликовал индексы ремонтопригодности разных моделей своих смартфонов. Об этом сообщает портал The Verge.

Сведения о ремонтопригодности смартфонов iPhone были раскрыты на портале технической поддержки Apple во Франции. Производители электронных устройств обязаны публиковать эти сведения в соответствии с требованиями французского законодательства.

Индекс ремонтопригодности моделей последней линейки смартфонов iPhone 12 составил 6 баллов из 10 возможных. Модели предыдущей линейки — iPhone 11 — получили от 4,5 до 4,6 баллов. Повышение индекса объясняется снижением стоимости запасных частей, а также технически упрощением работ по их замене.

Также Apple указала индексы ремонтопригодности и других своих устройств. В частности, разные модели ноутбуков MacBook получили индекс от 5,6 до 7 баллов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году самой продаваемой моделью смартфона в мире стал iPhone 11.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван самый популярный смартфон 2020 года