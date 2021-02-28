Черновцы, Украина, , 10:38 — REGNUM В одном из медицинских учреждений ночью 28 февраля скончался еще один пострадавший в результате взрыва и пожара, произошедшего днем 27 февраля в больнице №1 города Черновцы, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В результате чрезвычайного происшествия по состоянию на утро 28 февраля погибли два человека.

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По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва и последующего пожара в больнице №1 в Черновцах эвакуировали двадцать человек. Огонь уничтожил мебель и медицинское оборудование на площади 30 квадратных метров. Причина взрыва — вспышка кислородной трубы.

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Напомним, 27 февраля сообщалось, что в результате ЧП в больнице города Черновцы погиб один человек.