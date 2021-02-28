Москва, 28 февраля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий отлов морских млекопитающих для океанариумов и дельфинариев, разработала депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дельфинарий

Документ предполагает введение запрета на вылов дельфинов, косаток и тюленей для океанариумов и дельфинариев. Инициатива направлена на рассмотрение экспертного совета, пишут «Известия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2019 года более 100 тыс. подписей набрала петиция о запрете отлова дельфинов и косаток в культурно-просветительских целях, запущенная на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Теперь, согласно российскому законодательству, она должна быть рассмотрена экспертной группой правительства.