Сан-Хосе, США, , 10:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» переиграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей со счетом 6:7.

В составе победителей голы забили оформивший в мачте дубль Марко Сканделла (7-я и 48-я минута), Самуэль Бле (24-я), Брэйден Шенн (28-я), Зак Сэнфорд (29-я), Маккензи Макикерн (42-я, в большинстве) и Райан О'Райлли (44-я).

У «Шаркс» шайбами отметились также оформившие в мачте дубль швейцарский форвард Тимо Майер (1-я и 27-я, в большинстве) и Эвандер Кейн (11-я, в большинстве и 31-я), Кевин Лабанк (43-я) и Логан Кутюр (47-я).

Российские защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис», который этой победой прервал свою проигрышную серию из трех игр подряд, 2 марта сыграет с командой «Анахайм Дакс». «Сан-Хосе», для которого это второе поражение подряд, в этот же день встретится с клубом «Колорадо Эвеланш».