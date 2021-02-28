Санрайз, США, , 10:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайз и закончилась в серии буллитов победой гостей со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. В составе «Каролины» забитыми шайбами отметились Винсент Трочек (18-я минута, в большинстве), Джейк Бин (42-я, в большинстве) и Уоррен Фёгеле (55-я). У «Пантерз» голы на счету Джонатана Юбердо (49-я, в большинстве), Фрэнка Ватрано (51-я) и шведского форварда Патрика Хёрнквиста (59-я, при игре 6×5).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету чешского нападающего «Каролины» Мартина Нечаса.

Российские нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников не отметился во встрече результативными действиями. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить 30 из 33 бросков по своим воротам в основное время и в овертайме.

Отметим, в следующем матче «Каролина», которая этой победой прервала свою проигрышную серию из трех игр подряд, 2 марта снова сыграет с «Флоридой», выигравшей прошлый матч.