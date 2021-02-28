Донецк, , 10:37 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины дважды за прошедшие сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 28 февраля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

ВСУ обстреляли поселок шахты Трудовская в городе Донецке и село Октябрь. За минувшие 24 часа украинские силовики выпустили по указанным населенным пунктам семь гранат: две — из гранатомета РПГ, пять — из гранатомета АГС.

Жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры за указанный период не фиксировалось.

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Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины девять раз нарушили перемирие в ДНР.