Эдмонтон, Канада, , 10:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой гостей со счетом 0:4.

В составе победителей забитыми шайбами отметились шведский форвард «Торонто» Вильям Нюландер (15-я минута, в большинстве), Митчелл Марнер (16-я), Джейсон Спецца (32-я) и Зак Хайман (54-я).

Российские нападающие «Торонто» Илья Михеев и Александр Барабанов не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Торонто», для которого это вторая победа подряд, 2 марта снова сыграет с «Торонто», этим поражением прервавшем свою серию из пяти подряд побед.