Москва, , 10:09 — REGNUM Высокий уровень антител к коронавирусу SARS-CoV-2 не является в полной мере показателем защиты от этого патогена. Об этом заявила заместитель главы российского научного центра «Вектор» по научно-методической рaботе и международному сотрудничеству, кандидaт биологических наук Татьяна Непомнящих в интервью сайтуkp.ru.

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По словам Непомнящих, гонятся за высокими титрами антител к коронавирусу не совсем верно, так как в полной мере это не гарантирует защиту от заражения SARS-CoV-2. Комплексная защита от коронавируса, помимо достаточного титра антител осуществляют также и другие элементы иммунной системы человека.

Также Непомнящих заявила, что разработанная в центре «Вектор» вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 — «ЭпиВакКорона» отличается довольно большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем. При этом основное предназначение вакцины — защита организма от коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним, что «ЭпиВакКорона» — это вторая зарегистрированная российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2.