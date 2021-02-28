Байконур, Казахстан, , 10:02 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» успешно стартовала с космодрома «Байконур» 28 февраля. Роскосмос ведёт прямую видеотрансляцию с места запуска.

Старт произошёл в 09:55 по московскому времени. Через две минуты после запуска произошло отделение первой ступени ракеты-носителя. Ещё через три минуты от ракеты отделилась вторая ступень.

«Полёт нормальный», — отметили специалисты в ходе трансляции.

Спутник «Арктика-М» будет выведен на высокоэллиптическую орбиту, что позволит вести мониторинг полярных зон Земли. Планируется, что к 2024 году будет запущено ещё четыре спутника «Арктика-М». Это позволит повысить точность моделей краткосрочных метеопрогнозов.

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