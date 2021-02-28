Нашвилл, США, , 10:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» переиграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил шведский защитник «Нэшвилла» Маттиас Экхольм (21-я и 37-я минуты), единственный гол «Коламбуса» на счету Кэма Аткинсона (8-я).

Отметим, в следующем матче «Нэшвилла», который проиграл прошлую встречу, снова позднее 28 февраля сыграет с «Коламбусом», проигравшим четвертый подряд матч.