Киев, , 10:34 — REGNUM На Украине в минувшие сутки выявили 5833 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 28 февраля министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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За весь период пандемии в стране зарегистрировали 1 млн 347 849 случаев заражения SARS-CoV-2, 25 982 из которых оказались смертельными (за сутки скончались 89 человек).

Выздоровели с начала пандемии 1 млн 170 023 инфицированных (1702 за сутки).

За последние сутки в медицинские учреждения госпитализировали 3218 пациентов, больных COVID-19.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) и областях», — добавил Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили более 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. С момента начала вакцинации на Украине прививку от коронавируса получили более трех тысяч человек.