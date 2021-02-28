28 февраля 2021 | Время чтения 9 мин

Скидка на спортивные трусы от депутата, подкуп агитаторов в вузе Нижневартовска, пирожки от губернатора и финал самых скандальных выборов... В конце самой короткой рабочей недели 2021 года подведём итоги самых обсуждаемых тем в массиве социальных сетей Югры.

Елена Миронова, , 10:57 — REGNUM Скидка на спортивные трусы от депутата, подкуп агитаторов в вузе Нижневартовска, пирожки от губернатора и финал самых скандальных выборов… В конце самой короткой рабочей недели 2021 года подведём итоги самых обсуждаемых тем в массиве социальных сетей Югры.

Уильям Хогарт. Подкуп голосов. 1755

«Плюшки» за агитацию

Судя по преобладанию в социальных сетях Югры политической повестки, выборы в 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе будут просто огонь, как любят выражаться интернет-пользователи. Напомним, в единый день голосования 19 сентября в ХМАО пройдут 22 избирательные кампании, главные из которых — это выборы депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва, в думы седьмого созыва в ХМАО и Тюменской области.

Одним из самых обсуждаемых стал материал «РБК Тюмень» со скриншотами переписки старост гуманитарного факультета Нижневартовского государственного университета с заместителем декана по воспитательной работе Кристиной Чернопиской. Согласно представленным скриншотам, замдекана предлагает студентам массу «плюшек», если они согласятся на агитацию в социальных сетях за партию «Единая Россия». Это и 11 тысяч рублей, и аналитические справки, и зачёты «автоматом», а также легальные пропуски занятий.

Кроме того, студентка Нижневартовского госуниверситета якобы призналась, что во время работы в штабе ЕР на выборах за обзвон людей она получила зачёт по одной из дисциплин.

Начальник пресс-службы НВГУ Нина Погорелова напрочь отрицает подкуп агитаторов из числа студентов на предстоящих выборах.

«Информация не соответствует действительности. Разговоры о том, что студентам обещают зачеты за агитационные посты в социальных сетях, — неправда», — заявила она изданию.

Нижневартовский государственный университет (сс) Екатерина Левушкина

Студенты НВГУ стоят на своём, представив в доказательство также голосовые сообщения от Кристины Чернопиской о бонусах за предвыборную агитацию.

Депутат Тюменской областной думы Александр Лобов обратился в прокуратуру ХМАО и в Министерство образования и науки РФ с требованием организовать проверку фактов. Парламентарий усмотрел в действиях замдекана по воспитательной работе гуманитарного факультета Нижневартовского государственного университета признаки преступления по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). И также просит дать оценку действиям руководства и педагогов вуза относительно выдачи «аналитических справок».

Региональное отделение партии «Единая Россия» провело собственную проверку инцидента. В университете партийцам пояснили, что участие молодых людей во внеучебной деятельности никак не отражается на результатах успеваемости того или иного студента и не влияет на результаты их научной и учебной работы.

«У нас достаточно активистов — членов и сторонников партии, молодогвардейцев, которые участвуют в деятельности волонтёрского центра и в реализации многих других партийных проектов. Привлечение агитаторов в период избирательной кампании — это распространенная практика не только в нашей партии. И помощь учебных заведений в работе с молодежным активом и тем более какое-либо поощрение за сотрудничество нам не требуется. Вся работа ведётся в рамках нормативно-правового поля», — говорится в ответе югорских единороссов.

При этом в отделении «Единой России» Югры отметили, что «избирательная кампания ещё не началась, а ситуация уже есть».

«Возможно, это была частная инициатива. Такие факты, если они действительно могут быть, достойны осуждения. Учёба — это одно, общественная деятельность — другое, а участие в деятельности политических организаций — третье. Политические предпочтения — личное дело каждого гражданина. Тут не может быть никакого «взаимозачёта» и тем более давления и принуждения. Подобные действия порочат репутацию любой партии. Мы видим свою главную задачу — не только детально разобраться в этой ситуации, но и в будущем не допустить возможности возникновения чего-то подобного» , — прокомментировал инцидент депутат думы ХМАО, член фракции «Единая Россия» Валерий Салахов.

Депутат думы ХМАО, член фракции «Единая Россия» Валерий Салахов Dumahmao.ru

Тем не менее комментаторы в социальных сетях больше склоняются к выводу, что «отрицание раковой опухоли не останавливает метастазы» и среди сторонников «Единой России» есть такие «друзья», что и врагов не надо.

Скидка на трусы от депутата

Если инцидент с нижневартовскими студентами, если он действительно был, можно с натяжкой назвать проявлением политической технологии или медвежьей услугой от ярых сторонников, то объяснить ляпы некоторых инстаблогеров с партийным билетом категорически невозможно.

Андрей Моргун, депутат из Тюменской областной думы, внёс свой вклад в копилку абсурдных деяний единороссов, запустив в своём аккаунте в Instagram конкурс с призом в виде сертификата в спортивный магазин на покупку мужских трусов.

«Решил сделать подарок своим подписчикам к 23 февраля. Разыгрываем — 3 тысячи рублей на спортивные мужские, праздничные, высокопрочные … трусы (а почему бы и нет?!) Приз в виде сертификата в известный магазин спортивных товаров. Вещь в хозяйстве семьи нужная. Кстати, в ВК у меня тоже розыгрыш проходит», — искрит креативом Андрей Моргун.

Скриншот из Instagram Андрея Моргуна (morgun2021)

Унитазы в сосульках из США

На неделе в пабликах Нижневартовска появились леденящие душу изображения унитазов. Предметы сантехники, опоясанные сосульками, иллюстрируют некую коммунальную катастрофу в столице Самотлора. Это фейк, сообщает «Дежурный по городу Нижневартовск» «ВКонтакте».

"Мы не будем это публиковать. Репутация нашей группы не должна подвергаться сомнениям. К сожалению — некоторые паблики не разглядели фейк, что подрывает доверие к ним: «новость» предлагалось опубликовать за деньги», — сообщают администраторы группы.

Отмечается, что поисковик выдаёт адрес фотографии мёрзлого унитаза — штат Техас, США.

«Привет, Андрей!»

«Привет, Андрей!» — эта песня в исполнении Ирины Аллегровой стала хитом 27 февраля в Сургуте. Свершилось! Наконец-то экономическая столица Югры обрела через тернии, во втором туре, градоначальника. Им стал бывший замгубернатора ХМАО, ныне депутат регионального парламента Андрей Филатов. ИА REGNUM подробно освещало самые скандальные выборы в ХМАО начала 2021 года. Напомним, пост главы Сургута стал вакантным по причине перехода прежнего мэра — Вадима Шувалова на должность замгубернатора ХМАО. Первый конкурс на место градоначальника самого крупного города Югры не состоялся. Сперва на него заявилось рекордное число кандидатов — более 60. Затем из допущенных 32 претендентов только один, по мнению конкурсной комиссии, представил полный и правильный пакет документов. В принципе, никто к гадалке не ходил, чтобы понять формальность причин провала первого тура, ибо абы кто не мог стать у руля главного города региона. Как только фаворит поборол коварный китайский вирус, всё встало на свои места и второй тур состоялся.

Подробности: В борьбу за пост главы Сургута включился бывший замгубернатора

«Жаль букмекеры ставки не давали на исход выборов, весь город бы разбогател», — посетовала участница паблика «О, Сургут».

Повеселившись вдоволь в социальных сетях, растащив песню Аллегровой на цитаты, сургутяне всё-таки отмечают, что программа на ближайшие пять лет у нового градоначальника Сургута весьма толковая. Это необходимость упорядочить работу дорожного транспорта, решить проблемы износа инженерных сетей, привлечь инвестиции и приложить научные разработки в городскую инфраструктуру. И вопрос о передаче в концессию теплосетей Сургута Андрей Филатов оставил открытым, заявив, что непростое решение необходимо принимать горожанам вместе, после всеобъемлющего обсуждения. Как отмечает большинство комментаторов в соцсетях, программа Филатова заслуживает всяческих похвал, главное, чтобы намерения и слова воплотились на деле.

Глава Сургута Андрей Филатов Admsurgut.ru

И всё-таки ведущим ньюсмейкером в Югре остаётся глава региона Наталья Комарова. которая проводит стримы заседаний правительства, оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также еженедельно общается в прямом эфире в своём аккаунте сети Instagram с жителями региона. Безусловно, в таком транспарентном, неформальном общении появляются и спорные моменты, и курьёзные, и трогательные.

Так, во время онлайн-встречи по сохранению родного языка и традиционной культуры коренных народов Югры Наталья Комарова предложила местным учёным-филологам создать компьютерную игру по книге «Антология поэзии Медвежьего праздника северных манси». Таким образом через современные технологии, понятными для поколения Z средствами, отразить историю народного праздника, рассказать о знаменитых охотниках.

Однако идея о подобной компьютерной игре в интернет-сфере собрала негатив, так как получится «ходилка в стиле хоррор-квеста». Ведь данный праздник начинается с ритуального убийства медведя, затем его тушу обрядово разделывают на куски под песни и пляски. Шаманят над убиенным животным 4—5 дней с итоговой готовкой растерзанного косолапого.

«Тычь в медведя рогатиной, песни пой! Курение из кино мы вырежем, а симулятор ритуальных убийств — заносите, ща медведя валить будем», — высмеивает задумку губернатора ХМАО Telegram-канал «ЯсУрала».

Прямой эфир на тему коммунальных проблем региона озадачил обращением жительницы Ханты-Мансийска Елены Сметаниной — починить кнопку в лифте, которая не работает с 2016 года. Глава региона поручила мэру столицы Югры Максиму Ряшину разобраться с кнопкой.

«Главный вопрос в сфере ЖКХ ХМАО сегодня был решён», — подытожили в социальных сетях.

Губернатор Югры Наталья Комарова Admhmao.ru

Прямые эфиры «хозяйки Югры» не остаются незамеченными не только своим актуальным содержанием. «Скряги» на неделе считывали стоимость новых серёжек губернатора, определив на глаз фирму-производителя — один из известных мировых брендов. В ответ югорчанки встали на защиту Натальи Комаровой, отмечая, что единственная женщина-губернатор России, управляющая сложным нефтяным регионом, имеет право одеваться красиво, элегантно и дорого. А к 23 февраля Наталья Владимировна порадовала своих подписчиков в Instagram рецептом «тонких пирожков» от своей бабушки, с поэтапной демонстрацией приготовления. Хороший челлендж, кстати.

«Губернаторский инстаграм с каждым днём становится все более мимишным. Теперь там можно найти кулинарные рецепты. На страничке Комаровой к мужскому празднику выложили ее любимый рецепт бабушкиных пирогов. К женскому празднику, наверное, будут постить котиков!» — ворчит Telegram-канал «Ничего хорошего«

Котики? А почему бы и нет? Кошки сибирской породы почитаемы в мире. Например, подписчики аккаунта губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Instagram ещё и припрашивают, требуя рассказов о жизни его питомцев — двух котов и собаки. Но об этом в другой раз.