Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Первый электромобиль американской компании Lucid Motors выйдет не раньше второй половины 2021 года, заявил генеральный директор автопроизводителя Питер Роулинсон в интервью агентству Bloomberg.

Lucid Motors была создана в 2007 году. Первый электромобиль компании — Lucid Air в модификации Dream Edition — должен был поступить в продажу весной 2021 года.

Генеральный директор Lucid Motors Питер Роулинсон сообщил, что руководство компании решили перенести выход автомобиля на вторую половину 2021 года. Он отметил, что задержка связана с целым рядом факторов, включая слияние Lucid Motors с компанией SPAC CCIV.

Серийная версия седана Lucid Air была представлена в 2020 году. Ожидается, что стоимость этой модели составит около $80 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года компания Lucid Air представила внедорожник Gravity.

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