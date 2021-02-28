Нью-Йорк, США, , 10:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл в овертайме команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилась с ничейным счетом 3:3. У «Пингвинз» забитые голы на счету Сидни Кросби (23-я минута, в большинстве), Криса Летанга (23-я) и Джареда Маккана (41-я), в составе «Айлендерс» шайбами отличились Брок Нельсон (19-я, в большинстве), Мэтью Барзал (22-я) и Джош Бейли (35-я).

Победу в овертайме «Миннесоте» принесла шайба Криса Летанга (65-я), который таким образом оформил в матче дубль.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился в матче одной результативной передачей. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов смог отразить 27 из 31 броска по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Питтсбург», который проиграл прошлый матч, 1 марта вновь сыграет с «Айлендерс», прервавшими этим поражением свою серию из двух подряд побед.