Лас-Вегас, США, , 10:11 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев одержал верх над представителем Украины Никитой Крыловым в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 186, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 29:28, 29:28, 29:28 отдали победу российскому спортсмену.

Отметим, это 15-я победа (9 — досрочно) для 28-летнего Магомеда Анкалаева в ММА при одном поражении. Для 28-летнего же Крылова это поражение стало восьмым при 26 победах (25 — досрочно).