Афины , , 09:22 — REGNUM Греческий кинорежиссер Яннис Смарагдис начал работать над художественным фильмом о графе Иоанне Каподистрии, возглавлявшем в 1816—1822 годах министерство иностранных дел Российской империи. Об этом Смарагдис сообщил в интервью агентству ТАСС.

Режиссёр рассказал, что начал готовиться к работе над фильмом о Каподистрии несколько лет назад. Планировалось, что съёмки начнутся в конце 2020 года, однако график был скорректирован из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Теперь думаю, что съемки пройдут с годичной задержкой. Мы сможем начать в конце этого года в Греции, потом — в Швейцарии, а затем — зимой следующего года в России», — объяснил Смарагдис.

Он добавил, что сопродюсером фильма с российской стороны является Фёдор Попов. Также режиссёр рассчитывает лично встретиться с министром культуры РФ Ольгой Любимовой перед запуском производства картины.

Иоанн Каподистрия является выходцем с греческого острова Корфу. С 1809 года он поступил на службу в министерство иностранных дел Российской империи, а в 1816 году был назначен управляющим этим ведомством. После Греческой революции и освобождения от зависимости от Османской империи Каподистрия был избран правителем Греции Третьим Национальным собранием в Тризине.